Al castello cinema, teatro e concerti: 32 eventi per l’Estate Viscontea di Legnano

Musica, teatro, cabaret e cinema sotto le stelle (quest’anno ad ingresso gratuito). Il Castello di Legnano si trasforma in un grande palco per l‘Estate Viscontea 2021 che porterà 32 spettacoli nella cornice del cortile interno dell’antico maniero. «Un calendario di proposte culturali che contribuisce alla ripartenza e alla conquista della normalità – lo ha definito l’assessore alla cultura Guido Bragato -, preparato insieme a diverse realtà del territorio, che abbiamo messo in rete valorizzandole».

Un programma eterogeneo, composto da diversi filoni, per pubblici diversi e alla portata di tutti. Tranne gli spettacoli del teatro Tirinnanzi, che sposta il suo estivo al Castello di Legnano, tutti gli altri eventi del Comune saranno infatti a ingresso gratuito per dare «un segnale di vicinanza alla cittadinanza anche in un momento così difficile: l’amministrazione c’è anche nelle proposte culturali». Un messaggio che è anche una visione politica, come ha sottolineato l’assessore con delega alla valorizzazione dei luoghi della cultura, Paolo Scheriani: «Vogliamo dare alla cultura un ruolo fondamentale per la ripresa del nostro territorio sostenendo anche chi lavora nel mondo delle spettacolo, fortemente penalizzato dalla pandemia»

Si comincia il 17 giugno con la conferenza sul canto V dell’Inferno dantesco per concludere il 10 settembre con il dixieland passando attraverso concerti (anche rock) prosa, cabaret e cinema. In un’unica cornice convergeranno iniziative già esistenti, e altre pensate appositamente per l’estate Viscontea. E’ il caso del “Ciak d’estate” che unisce grandi classici ad uscite più recenti, arricchito con un percorso tematico che si intreccia con il teatro.

Ad ogni serata saranno disponibili un massimo di 200 posti a sedere e sarà obbligatoria la prenotazione che si può effettuare anche online con la stessa App già utilizzata per le mostre comunali. Il Castello non sarà l’unica location della cultura cittadina: «Daremo presto spazio anche agli eventi programmati al centro sociale Pertini di Mazzafame e allo spazio incontro Canazza, proprio nell’ottica – ha confermato l’assessore Bragato – di una cultura diffusa per tutta la città».

FESTIVAL DANTESCO

Ad aprire il programma estivo giovedì 17 giugno (alle 21.00) la conferenza del professor Gianni Vacchelli (“Quale amore per Paolo e Francesca, quale per noi?”), inserita nel Festival Dantesco aperto a marzo proprio in occasione del Dantedì, cui seguiranno quelle di giovedì 1 luglio

(Purgatorio XXVIII “Rientrare nel giardino della natura umana”) e di giovedì 15 luglio (Paradiso IX “Il femminile innamorato di Venere e di Cunizza da Romano”). Già 50 le prenotazioni per la prima serata.

ROTARY AID FESTIVAL

Prima novità in cartellone nella proposta estiva è il Rotary AID Festival, in collaborazione con il Rotary Club Parchi Alto Milanese: tre appuntamenti di musica (19 giugno alle 20.45), cabaret (17 luglio) e danza&teatro (28 agosto). L’iniziativa ha una finalità sociale: l’importo del biglietto (10 euro) sarà infatti devoluto alla Fondazione Ticino Olona per il Fondo povertà. La prima serata è già sold out.

TEATRO TIRINNANZI

Convergono nella stagione estiva alcuni degli spettacoli programmati in cartellone al Teatro Tirinnanzi e che non si sono potuti svolgere per la pandemia. Ad aprire sarà il musical “Hook & Peter Pan”, unico spettacolo che non si terrà al castello ma al Teatro Tirinnanzi domenica 20 giugno

alle 16. Validi i biglietti già acquistati durante la chiusura del teatro.

Seguiranno, tutti al Castello e sempre alle 21.00, “Plays the Beatles”, concerto jazz di Martha J. & F. Cheat venerdì 2 luglio; “Partenza in salita”, spettacolo di prosa con Corrado e Camilla Tedeschi sabato 10 luglio; “L’uomo dal fiore in bocca e altre canzoni”, concerto-spettacolo con Paolo Scheriani e regia di Nicoletta Mandelli venerdì 16 luglio; “Obbiettivo risata”, spettacolo di cabaret con la direzione artistica di Max Pieriboni venerdì 23 luglio; “Ci ritorni in mente”, concerto tributo a Lucio Battisti con il gruppo musicale Exodus venerdì 30 luglio; “Omaggio a Lelio Luttazzi”, concerto con Caterina Comeglio e GMA Ensemble venerdì 6 agosto; “C’era una volta Morricone. Il suono e la leggenda”, concerto di musiche da film con Elena d’Angelo, quartetto d’archi Alterecho e Hilary Bassi venerdì 3 settembre; “Concerto dixieland” con Dirty dixie jazz band venerdì 10 settembre.

DONNE IN CANTO

La rassegna Donne In-Canto, festival di musica e parole al femminile, farà tappa a Legnano con due appuntamenti: lunedì 5 luglio con “Da Catullo a Marinella”, concerto di Patrizia Cirulli (serata organizzata dalla Fondazione Ticino Olona) e domenica 18 luglio con “Frida Bollani Magoni in concerto”.

ROCK AL CASTELLO

L’offerta musicale è completata da due appuntamenti rock rivisti in chiave acustica per adattarsi alle dimensioni limitate della platea; il 24 luglio i Punkreas, il 7 agosto il “Concerto a pedali dei Magasin du Cafè” per una bicicletta, quattro musicisti e 55 candele. Quest’ultimo spettacolo “ecosostenibile” è in linea con la volontà dell’amministrazione di promuovere la mobilità dolce e la sostenibilità ambientale

CIACK D’ESTATE

Per il Ciak d’estate, realizzato come sempre in collaborazione con la Cooperativa Cineproposta, le novità sono diverse: l’ingresso gratuito, un programma di 14 appuntamenti che alterna titoli più recenti a classici e due approfondimenti tematici con spettacoli teatrali collegati alle pellicole proiettate.

Si tratta di “Controcorrente”, spettacolo con la regia di Andrea Bruno Savelli, in scena il 25 giugno, che si ricollega a “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di Elio Petri, in programma il 22 giugno, e “C’era una volta il cinema”, pièce con la regia di Fabio Santini, in scena il 4 agosto, che guarda a “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone, programmato per il 3 agosto.

CENTENARIO MUSAZZI

Un altro spettacolo teatrale, “Chi è di scena” (21 agosto) con la regia di Giordano Fenocchio, attore de “I Legnanesi”, si ricollega invece alle celebrazioni per il centenario di Felice Musazzi in corso in città.

FESTIVAL FOTOGRAFICO EUROPEO

Fra gli appuntamenti estivi che avranno luogo al Castello da ricordare anche gli eventi collaterali del Festival fotografico europeo: l’incontro con il fotografo Fulvio Beltrando il 18 giugno, l’incontro con Francesco Cito (24 giugno) e la visita guidata con il curatore della mostra Claudio Argentiero il 26 giugno.

POSTI A SEDERE E MODALITÀ DI ACCESSO

I posti a sedere nel cortile del castello saranno 200 e, stante la normativa in vigore, la prenotazione è obbligatoria anche per gli appuntamenti a ingresso gratuito.

Ecco le modalità:

Per le conferenze dantesche, i concerti dei Punkreas e “a pedali”, le proiezioni cinematografiche di “Ciak d’estate” e gli spettacoli teatrali “Ciak d’estate” (tutti eventi gratuiti) prenotazioni ai singoli link sul portale della cultura del Comune di Legnano.

Per gli spettacoli del Teatro Tirinnanzi (15 euro) acquisti scrivendo a biglietteria@melarido.it , sulla piattaforma Melarido Store raggiungibile dal sito teatrotirinnanzilegnano.it o su vivaticket.it

Per Rotary Aid Festival i biglietti (10 euro) sono acquistabili chiamando il 342 1654780. Per gli eventi di “Donne In-canto” (gratuiti) prenotazione sul sito donneincanto.org