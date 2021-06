“Bam Bam”, il nuovo singolo di Brusco Feat Clementino

“Bam Bam” e’ il nuovo singolo di BRUSCO FEAT. CLEMENTINO in uscita venerdì 28 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

I due giganti di reggae e rap italiano, hanno dato vita a una canzone adrenalinica, perfetta per accompagnare con la giusta carica la bella stagione! Come avviene in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Giamaica etc la miscela di questi due generi musicali crea sonorità esplosive e originali in grado di far ballare chiunque. Il brano è di fatto un inno alla musica ,ai concerti e alla gioia di condividere il divertimento. Bam Bam anticipa l’uscita di Mappamondo, il nuovo album di Brusco , autoprodotto insieme a Mitraglia Records e distribuito da Believe, che uscirà il prossimo 11 giugno. Al suo interno oltre a Clementino ci saranno ospiti prestigiosi come Gemitaiz, Nerone, Tahnee Rodriguez e Sud Sound System.