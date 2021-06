Basket, per la Robur Saronno è tempo di spareggi

Dopo la sconfitta nella finalissima di serie C Gold contro la forte Lumezzane (75-71) la Robur Saronno torna sul parquet per provare a staccare il biglietto per la serie B passando dai ripescaggi.

Si parte mercoledì 3 giugno al PalaRonchi alle 20.30, avversario Pescara Basket, che ospiterà i ragazzi di coach “Tato” Grassi domenica 4 luglio, mentre le finali (in caso di vittoria) si svolgeranno mercoledì 7 e domenica 11 luglio contro la vincente tra Spezia Bk Club – Virtus Imola.

«Dal 2015 non giocavamo gli spareggi nazionali, ci siamo tornati quest’anno dopo una splendida cavalcata in stagione regolare e dei playoff culminati con la finalissima di sabato scorso a Chiari – scrive la società sul profilo social -. Abbiamo un’altra occasione per dare l’assalto alla Serie B e non vogliamo lasciarcela sfuggire. Il turno di semifinale prevede andata-ritorno con Pescara Basket, si comincia in casa».

Per le normative attualmente in vigore, il numero dei posti disponibili per gli spettatori all’interno del palazzetto sarà limitato a 100. La società mette a disposizione l’indirizzo mail media@roburbasketsaronno.com per le prenotazioni. Nella richiesta bisogna indicare nome e cognome per il tracciamento. Per le stesse normative sarà consentito l’ingresso solamente a persone con tampone negativo nelle ultime 48 ore o attestazione del ciclo di vaccinazione o certificato di guarigione dal covid negli ultimi sei mesi (documentazione da esporre all’arrivo).