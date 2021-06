Casciago, pronta la nuova giunta dopo le dimissioni del vicesindaco Chiesa

Nel commentare la notizia delle dimissioni di Stefano Chiesa, suo ormai ex vicesindaco e assessore al Bilancio, il sindaco di Casciago Mirko Reto aveva promesso una risposta punto su punto alle affermazioni contenute nella lettera inviata alla stampa.

Galleria fotografica Casciago, la nuova giunta 4 di 5

La notte però ha portato consiglio e Reto ha deciso di evitare di alimentare le polemiche: «Sono tranquillo – commenta il primo cittadino casciaghese -. Sono tranquillo, andiamo avanti a lavorare e guardiamo i risultati, pensiamo al bene del paese, li risultati penso siano visibili in tutti i settori. Mi spiace per la fine della collaborazione con Chiesa, non per problemi politici. Comunque lo ringrazio per l’operato in questi due anni, ora andiamo avanti».

LA NUOVA GIUNTA – Al posto di Chiesa, Reto ha pronte le nomine che saranno formalizzate a breve: il vicesindaco sarà Alberto Gaggioni, già assessore a Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Igiene Urbana Ecologia e già in passato amministratore a Casciago in diverse occasioni; l’assessore a Bilancio e Tributi sarà Daniele Pravettoni, laureato in Economia, dirigente di una banca importante, con una grande esperienza nel settore economico; a Giacomo Baroni vanno Sport e Tempo Libero, oltre alle deleghe a Infrastrutture digitali e Digitalizzazione che si aggiungono a Politiche Giovanili, Eventi e Cultura, Associazioni; Scuole dell’Infanzia torna ad unirsi a Istruzione e Servizi Educativi nella mani di Caterina Cantoreggi; la delega alla Biblioteca sarà invece affidata alla consigliera comunale Giuditta Speroni.

«La squadra e il gruppo sono coesi, il lavoro da fare è tanto e tanto ne è stato fatto in quesyi mesi complicati e difficili – chiosa Reto -. La situazione dei dipendenti in Comune? All’anagrafe ha già cominciato un’altra persona, una dipendente ha chiesto la mobilità e un’altra ha vinto un concorso per migliorare la propria carriera lavorativa. La macchina comunale funziona, sindaco, giunta e maggioranza ci sono, siamo qui in Comune a disposizione dei cittadini. Purtroppo non possiamo pensare a stare dietro a eventuali mancanze di autostima che portano a scelte di rottura come quella di Chiesa, che non è la prima volta che si dimette. Guardiamo oltre».