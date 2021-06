Castano e Samarate accolgono i bambini da Chernobyl

L’Associazione Noi con Voi odv di Samarate questo pomeriggio ha riabbracciato i bambini ucraini dell’Associazione “Difendere i bambini di Chernobyl di Vishneve e Malyn.

I 21 bambini accompagnati dalla residentessa Kunytska Tetiana sono stati accolti dalle emozionatissime famiglie di Samarate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Castano Primo e Ferno – nella zona di Malpensa – che li ospiteranno quest’estate per una vacanza di risanamento terapeutico.

Presenti all’appuntamento, per un saluto istituzionale, Linda Farinon assessore all’Istruzione del Comune di Samarate e Giuseppe Pignatello sindaco di Castano Primo.

«Aspetto i ragazzi in Municipio per fasteggiare insieme il loro ritorno in Italia, dopo mesi complicati e pieni di incognite per tutti» dice il sindaco samaratese Enrico Puricelli. «Veder crescere il numero delle famiglie coinvolte nel progetto è un segnale importante. Ringrazio tutti i membri dell’Associazione Noi con voi per il prezioso lavoro sociale che portano avanti con instancabile passione. Questi progetti terapeutici permettono di allontanare i bambini per tempi prolungati da zone ancora contaminate da elementi radioattivi. E’ un esperienza meravigliosa vedere la gioia nei loro volti».

I bimbi in aeroporto a Malpensa

Con l’ospitalità offerta dalle famiglie si consente ai ragazzi una dieta alimentare sana respirando un’aria priva di quegli elementi tossici. “L’associazione Noi con Voi è felice di essere riuscita in questa impresa nonostante le innumerevoli difficoltà di spostamento tra i due Paesi che ha dovuto superare….per qualsiasi altra info se vuoi chiamami! Grazie!”

Per approfondimenti o informazioni sul Progetto, potete inviare una mail a: noiconvoi.odv.2020@gmail.com