Centro Popolare di Gallarate in piazza a conoscere i cittadini

La lista moderata del centrodestra a sostegno del sindaco Andrea Cassani, Centro Popolare di Gallarate, sarà in piazza con i gazebo sabato 26 e domenica 27 giugno, in piazza Libertà (dalle 9 alle 19.30).

La presentazione ufficiale è già avvenuta a maggio, a distanza, quando hanno mostrato le linee programmatiche che animano il gruppo.

«Per dire chi siamo, per far conoscere un nuovo soggetto politico, per presentare le nostre proposte programmatiche, per confrontarci, dialogare, discutere con chiunque. Perché siamo amici e cittadini gallaratesi mossi dal desiderio di costruire una città viva, vivibile, solidale e sostenibile»: spiegano i componenti del gruppo.