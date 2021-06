I dipendenti della Rialti di Taino aiutano le associazioni del territorio in ricordo del collega scomparso

In ricordo del collega Mattia Dal Toso, scomparso in un incidente per il lavoro il 23 aprile 2019, la Rialti S.p.A. di Taino ha deciso di onorare la sua memoria con una bella iniziativa.

A due anni dalla tragica scomparsa, i dipendenti dell’azienda di Taino l’hanno voluto ricordare, non solo con parole e messaggi di vicinanza alla famiglia, ma anche attraverso un gesto solidale. I colleghi hanno deciso di cedere delle ore di lavoro e donarle a dei bambini bisognosi.

Le associazioni scelte operano entrambe sul territorio di Varese: Amici del Pezzettino Odv e Amici di Tommy e Cecilia Onlus.

Una dipendente di Rialti S.p.A. ci incoraggia a divulgare il loro esempio, nella speranza che altre persone, e aziende, possano prenderne spunto per sostenere le numerose piccole associazioni della provincia, che poco conosciute, spesso non possono contare su donazioni utili.