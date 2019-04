Precipita all’interno della fabbrica e muore

Incidente sul lavoro mortale in una grossa fabbrica di materie plastiche a Taino in via Varese.

Un giovane di 28 anni è deceduto dopo essere caduto all’interno di una camera interrata, precipitando da un’altezza di alcuni metri.

Per cause da accertarsi, l’uomo è presumibilmente è scivolato dalla scala posizionata per l’operazione e avrebbe battuto il capo violentemente. La persona è stata soccorsa dai colleghi della ditta e affidata al personale sanitario che malgrado le operazioni di rianimazione ne dichiarava il decesso.

L’allarme è scattato poco prima delle 8 del mattino, sul posto sono arrivati i mezzi del 118-Areu e i vigili del fuoco per il recupero. Per l’uomo non c’è stato più nulla da fare: era già morto e il decesso è stato constatato sul posto.

Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’A.T.S. Insubria che stanno effettuando i rilievi del caso. Sul posto è arrivato anche il sindaco Stefano Ghiringhelli.

(articolo aggiornato alle ore 9.30 di martedì 23 aprile 2019)