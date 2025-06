De.co per il “Sergino” e i Baci di Taino: il Comune premia due eccellenze locali

Due realtà locali, due storie diverse ma parallele. Il Comune di Taino ha assegnato la Denominazione Comunale di Origine – De.C.O. – a due attività storiche del paese: la Conad Margherita di Sergio De Franceschi e Simona Stagni, e il Panificio Giudici di Carla Giudici e Andrea Reina.

Dietro al banco gastronomia nel market in centro a Taino c’è un lavoro artigianale che ha preso forma nel 1990 e che oggi si traduce in (squisiti, ndr.) ravioli fatti a mano e in un ripieno dalla ricetta segreta del “Sergino”, un impasto utilizzato per arrosti, verdure, pollame e gnocchetti. Simona affianca Sergio dal 2019 e insieme portano avanti l’attività con attenzione per la qualità e una certa inclinazione all’invenzione, senza snaturare la tradizione.

Accanto a loro, sempre in un’attività nel cuore del paese, il centenario Panificio Giudici, che dal 1920 sforna pane e dolci con al lievito madre, passato da Romolo alla figlia Carla e poi al nipote Andrea. La De.C.O. ha premiato i Baci di Taino, dolcetti della famiglia dei “brutti e buoni” che in paese esistono da più di sessant’anni.