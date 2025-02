Malpensa, il nodo del rumore: le richieste dei Comuni del COR2

Nella serata di venerdì 7 febbraio il Teatro dell’Olmo di Taino ha ospitato l’incontro Parliamo di Malpensa? promossa dal Cor2, il Coordinamento dei Comuni di seconda fascia rispetto all’aeroporto.

Presenti sindaci e consiglieri delegati dei Comuni del territorio, oltre ad alcuni Comuni in procinto di aderire. I tecnici di Arpa hanno illustrato la normativa di riferimento sul rumore aeroportuale e le metodologie di analisi del rumore adottate per la valutazione della sperimentazione delle nuove rotte di Malpensa.

Il risultato positivo è dato dal minor numero di persone impattate a livello di comuni di prima fascia (il cosiddetto CUV). Il COR2 per tramite del consigliere comunale di Taino Alessandro Annunziato ha illustrato il database dei sorvoli consultabile online gratuitamente. Questo strumento offre a tutti i cittadini la possibilità di vedere il numero di sorvoli sul proprio comune e stimare i livelli di rumore Al variare di alcuni parametri di base (es. sorvoli, intensità sonora, durata).

Sono state anche illustrate alcune misurazioni fatte in modo estemporaneo e non certificato ma dal valore dimostrativo per spiegare come il livello di rumore valutato in LVA non sia un buon parametro per indicare il disagio nei comuni di seconda fascia. Molto meglio sarebbe il numero di picchi oltre un certo numero di decibel o la loro media (Leq). Altra considerazione importante è stata la richiesta di

considerare il numero di persone penalizzate anche oltre la prima fascia di comuni.

Infatti, la popolazione soggetta a disturbo nei comuni del Cor2 è nettamente aumentata durante la sperimentazione. Questo punto è stato sollevato anche dagli interventi del pubblico, che hanno rimarcato ulteriori richieste al COR2 e alla politica: studio epidemiologico, piano nazionale del traffico aereo, compatibilità territorio-Malpensa sono alcune delle tematiche sollevate.

Da parte dei comuni del COR2 sono state avanzate pubblicamente due richieste: la prima è la revisione della normativa sul rumore (1997), con la valutazione degli impatti al di fuori della prima fascia aeroportuale per rivedere i parametri (considerando i Leq oltre agli LVA); la seconda richiesta è l’appello a Regione Lombardia a investire di più su ARPA per metterla in condizione di lavorare al meglio sulle valutazioni degli impatti (non solo sul rumore ma anche su altri parametri ambientali).

Milo Manica, coordinatore e assessore all’ambiente di Angera, commenta: «Le sollecitazioni pervenute dalla serata molto partecipata ci spingono a proseguire il nostro lavoro di controllo e stimolo alle istituzioni. Vogliamo entrare in commissione aeroportuale (a distanza di 8 mesi dall’incontro in prefettura a Varese non siamo ancora stati convocati) e allargare la rete di collaborazione ai Comuni

dell’alto milanese e del novarese, con cui siamo già in contatto da qualche mese».

Annunciata, sempre nel corso della serata, anche la volontà di alcuni Comuni del Varesotto ad aderire al protocollo del coordinamento.