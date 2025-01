“Il rumore di Malpensa”: il Cor2 organizza un incontro a Taino

Il rumore degli aerei in decollo da Malpensa è un tema sempre più sentito dai cittadini dei Comuni del Varesotto prossimi all’aeroporto. Dopo anni di attività, il Coordinamento dei Comuni di seconda fascia (COR2) si presenta con un approccio proattivo, organizzando una serata pubblica per discutere gli impatti della recente sperimentazione delle nuove rotte aeree.

L’incontro si svolgerà al Teatro dell’Olmo di Taino il prossimo venerdì 7 febbraio, a partire dalle 20:30, con la possibilità da parte del pubblico di intervenire.

La sperimentazione delle nuove rotte si è svolta da aprile a novembre del 2024 e ha avuto esiti diversi nei vari Comuni, ma ha suscitato spesso reazioni di contestazione, a causa di impatti – percepiti o presunti – derivati dai sorvoli degli aerei. Il COR2 intende pertanto illustrare quali prospettive hanno i Comuni che non fanno parte delle zone limitrofe all’aeroporto (il cosiddetto CUV) per far sentire la propria voce.

Alla serata, che sarà introdotta dal sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli, interverranno l’ingegnere Roberta Pollini e il dottor Mario Gregorio Piuri, tecnici di ARPA Lombardia, ente preposto al controllo dell’impatto sul territorio. I tecnici illustreranno il risultato della sperimentazione che si è svolta nel 2024 con analisi e misure effettivamente condotte sul territorio.

L’ingegnere Alessandro Annunziato, consigliere comunale di Taino, mostrerà invece il database dei sorvoli, lavoro svolto dal Comune di Taino in collaborazione con il COR2. Il monitoraggio in modalità continua permette di rispondere a domande che si fanno i cittadini: quanti voli ci sono stati nell’ultimo mese sul mio Comune? E oggi quanti ce ne sono? E quanta popolazione è coinvolta? Uno strumento che può

essere utile a effettuare un’azione di controllo di ciò che accade sui territori del COR2 – al cui protocollo ha aderito di recente anche il Comune di Ternate, portando così a 15 i sottoscrittori del coordinamento.

Al termine della serata verrà garantito uno spazio alle domande dal pubblico. A moderare la serata Milo Manica, coordinatore del COR2 e assessore all’ambiente di Angera. «I Comuni vogliono essere protagonisti delle sorti del proprio territorio – commenta Manica -. Non si tratta di un dualismo impossibile fra attività economiche da una parte e salute di cittadini e ambiente dall’altra. Sta però ala politica – e a chi vive sui territori – il compito di stabilire da che parte far pendere il braccio della bilancia».