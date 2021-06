Eccellenza: la Varesina vince, ringrazia il Gavirate e continua a crederci

Sembrava tutto apparecchiato per la Brianza Olginatese, che invece non ha fatto i conti con la caparbia del Gavirate e le grandi ambizioni della Varesina.

I bianconeri frenano, pareggiano 2-2 al “Vittore Anessi” con la doppietta di Mondoni per i rossoblu, e subiscono la rimonta della Varesina, che passa 2-0 in casa della Luciano Manara con uno splendido sinistro al volo di Deodato e la rete nel finale di Kate, e si porta a tre punti dalla vetta con due gare da disputare, mettendo sotto pressione l’Olginatese che riposerà all’ultima giornata.

Nel derby la Vergiatese ha battuto 3-2 la Sestese al termine di una sfida ricca di emozioni. Vantaggio ticinese con Caraffa, pareggiato da Mammetti per l’1-1 che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa Cannataro ha riportato in vantaggio la Sestese ma la Vergiatese ha ribaltato la gara grazie alle firme di Vitulli e Scapinello in pieno recupero.

Ardor Lazzate ferma per il turno di recupero, termine 1-1 tra Milano City e Base 96 mentre la Pontelambrese ha ribaltato la Castanese 4-3.