Esordio super per i Patrini: successo 14-0 a Staranzano

È stato il Vescovo della diocesi di Gorizia, Monsignor Redaelli a battezzare il campionato dei Patrini di Malnate, impegnati all’esordio sul campo di Staranzano. La prima battuta dell’anno è toccata invece a Gaetano Casale, punto fermo della formazione di Malnate di baseball per ciechi e grande protagonista della gara.

È stato proprio Casale a mettere a segno il primo punto, seguito nel primo inning anche dalle corse a casa base di Neto, Rosafio e Agnello.

La gara ha preso la definitiva svolta al quarto inning con ben due homerun messi a segno da Agnello, “imitato” da Casale, che nel quinto ha chiuso i conti con altri due punti.

Un inizio coi fiocchi quindi per i ragazzi di coach Francesco Volo, che tornano a casa da Staranzano con una bella vittoria e una bella prestazione di squadra. Esordio assoluto nel Campionato BXC per Richard Raddiri, giovane che può essere una risorsa per i Patrini.