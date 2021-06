Evade dalla comunità e sparisce per tre giorni, poi si consegna: «Preferisco il carcere»

Era stufo della vita della comunità nella quale si trovava da qualche anno e per questo è scappato, commettendo il reato di evasione in quanto l’uomo, un cittadino residente a Busto Arsizio del ’76, stava scontando la propria pena all’interno di una struttura che cura le dipendenze in provincia di Como.

Sparito per tre giorni è ricomparso ieri, lunedì, davanti alle porte della Casa circondariale di Busto Arsizio dove ha chiesto di essere rinchiuso: «La comunità non fa per me. Preferisco il carcere» – avrebbe detto agli agenti di Polizia Penitenziaria che lo hanno accolto all’ingresso.

La bravata gli è costata un nuovo processo questa mattina, con rito direttissimo, difeso dal suo avvocato di fiducia Luca Carignola.