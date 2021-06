I Giardini Estensi secondo Giancarlo Ratti per promuovere Shakespeare

Sogno di una notte di mezza estate ai Giardini Estensi, con un “ospite” particolare: l’attore Giancarlo Ratti che si trasformerà in un simpatico “Piero Angela varesino”. È la curiosa trovata che è stata ideata per promuovere lo spettacolo teatrale che andrà in scena il prossimo 2 luglio, proprio ai Giardini Estensi, diretto dal regista Vittorio Bizzi, e durante il quale saranno trasmessi anche degli inserti video che vedranno protagonista proprio Giancarlo Ratti.

Quello che vedete in questo articolo è «Un breve estratto degli interventi video di “Giancarlo Ratti, un po’ Piero Angela un po’ wedding planner de “I Giardini di Atene” – spiega il regista -. È solo l’inizio di una nostra personale interpretazione dei giardini così cari ai varesini, che divengono luoghi talvolta luminosi e confortanti ma per lo più minacciosi e gravidi di pulsioni, in uno spettacolo che va molto oltre il palco, grazie anche al meraviglioso cast». Lo spettacolo sarà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni.

“Sogno di una notte di mezz’estate” di Shakespeare andrà in scena ai Giardini Estensi Venerdì 2 Luglio (in caso di maltempo è posticipato alla sera successiva) alle ore 21 presso il palco costruito dalle Officine Teatrali Red Carpet per il Varese Estense Festival. Tutte le informazioni su questa e altre date (opere liriche, concerti e molto altro) su www.vareseestensefestival.it