Incidente su via Giusti a Somma Lombardo

Mezzi del 118 e vigili del fuoco stanno intervenendo in via Giusti a Somma Lombardo, per un incidente stradale.

È successo poco prima delle 13.30 nel tratto di bosco in uscita da Somma, all’altezza dell’incrocio con via Brughiera (il lungo rettilineo è tato già teatro di altri gravi incidenti, foto d’archivio).

Si sono scontrati un’auto e una moto. I mezzi del 118 – ambulanza e automedica – sono intervenuti in “codice rosso”: hanno soccorso una sola persona, un uomo di 61 anni portato in ospedale in “codice giallo”, quindi con ferite ma non in pericolo di vita.

(Articolo aggiornato alle ore 13.55 di lunedì 21 giugno 2021)