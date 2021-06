La risposta ai sindaci: “L’ospedale di Luino ha una rilevanza strategica per l’ASST Sette Laghi”

Riportiamo di seguito una nota inviata da Asst Sette Laghi in risposta alla lettera aperta degli amministratori del Luinese.

“In risposta agli articoli che riportano l’appello di alcuni sindaci del Luinese, preme innanzitutto precisare che alla Direzione dell’ASST Sette Laghi non è pervenuta nessuna richiesta di incontro. Del resto, il confronto con i rappresentanti di quel territorio è costante, come conferma il fatto che, solo nell’ultimo periodo, il Direttore SocioSanitario ha incontrato almeno un paio di volte i rappresentanti del Piano di zona, affrontando sia tematiche relative alla campagna vaccinale in corso, sia all’organizzazione dei servizi sociosanitari.

Inoltre, proprio ieri, è stato inviato un comunicato stampa congiunto della Direzione di ATS Insubria e del Presidente della Commissione regionale Sanità in cui si annuncia l’avvio di un’analisi mirata proprio sul territorio dell’alto Verbano per individuarne i fabbisogni specifici in tema di salute.

Si tratta di un’operazione molto importante che, in seconda battuta, coinvolgerà anche la nostra ASST, il cui compito è proprio quello di garantire i servizi che rispondono ai bisogni sociosanitari di un territorio sulla base delle indicazioni di Regione e ATS, a cui compete l’attività di programmazione.

Nell’assetto normativo attuale, infatti, definito dalle L.R. 23/2015, è ATS che, in accordo con Regione, definisce la programmazione da attuare sul territorio ed è ATS il primo interlocutore con le amministrazioni locali.

Teniamo comunque a rassicurare sul fatto che, come più volte ribadito, l’Ospedale di Luino ha una rilevanza strategica per l’ASST Sette Laghi e che la valorizzazione delle sedi spoke, come si definiscono in gergo tecnico, è una delle priorità di questa Direzione. Per procedere in questo senso, il Luini Confalonieri non necessita di modifiche nel suo assetto organizzativo, che risulta già adeguato al percorso di crescita che punterà principalmente sui servizi erogati“.