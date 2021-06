Quale futuro per l’ospedale di Luino? Appello dei sindaci del Luinese

Una lettera aperta firmata da 14 sindaci del Luinese per chiedere l’apertura di un dibattito sul futuro dell’ospedale Luini Confalonieri. Il tema è stato al centro di più sedute del consiglio comunale di Luino che ha licenziato un documento all’unanimità. Della questione è stata recentemente investita anche l’assemblea del Piano di zona.

Come purtroppo accade da ormai troppi anni, raccogliamo dai nostri cittadini una serie di proteste e la segnalazione di episodi che ci fanno temere rispetto alla garanzia del diritto alla salute per i nostri territori.

Anche la recente presentazione del POAS (Piano operativo aziendale strategico) dell’ASST Sette Laghi non ha fugato le nostre preoccupazioni, anzi le ha, se possibile, aumentate: in esso non troviamo risposte alle esigenze del territorio e alla questione dell’identità dell’ospedale di Luino.

L’unico nosocomio, peraltro, di cui non si sta parlando, a fronte di progetti, visioni, ipotesi che sono circolate nei giorni scorsi, riguardanti

altri centri sanitari.

Un silenzio assordante, anche nei confronti degli amministratori locali, che hanno il diritto di essere coinvolti ed ascoltati.

Non vogliamo, sia chiaro, che la nostra posizione venga vista come quella di chi unicamente protesta, di chi lancia allarmi con il dito puntato. Le nostre amministrazioni comunali hanno avviato nelle scorse settimane un processo interno all’assemblea distrettuale del Piano di zona per avviare un percorso collaborativo e propositivo rispetto alle questioni socio sanitarie del nostro territorio, mettendo al centro, com’è ovvio, il tema del nostro ospedale.

Alla luce di tutto questo, come già è stato espresso dall’assemblea dei sindaci, chiediamo al più presto di poter ascoltare ed incontrare il direttore generale di ASST Sette Laghi, in modo da poter evitare l’assunzione di ulteriori decisioni in assenza di un chiarimento con i territori

Ci appelliamo anche ai rappresentanti istituzionali locali, perché sposino le nostre istanze e sappiano essere parte attiva in un processo che difenda i diritti della nostra popolazione.

Luca Baglioni – sindaco di Agra

Enrico Bianchi – sindaco di Luino

Adriano Boscardin – sindaco di Grantola

Maria Grazia Campagnani – sindaco di Brezzo di Bedero

Ermes Colombaroli – sindaco di Porto Valtravaglia

Marco Fazio – sindaco di Germignaga

Giuseppina Giordano – sinadco di Brissago Valtravaglia

Corrado Nazario Moro – sindaco di Dumenza

Antonio Palmieri – sindaco di Tronzano Lago Maggiore

Fabio Passera – sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca

Luciano Pezza – sindaco di Castelveccana

Fabrizio Prato – sindaco di Montegrino Valtravaglia

Alberto Rossi – sindaco di Mesenzana

Nora Sahnane – sindaco di Curiglia con Monteviasco