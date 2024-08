Escursione al giro del sole di Agra e “giro pizza”: è la proposta del Cai Luino

Il sentiero, che si snoda attraverso i boschi nei pressi di Agra, offre l’opportunità di avvistare animali selvatici come caprioli e scoiattoli. Lungo il percorso sono presenti due belvedere, ideali per godere del panorama sul vasto bacino del Lago Maggiore, circondato dalle montagne. Il percorso è semplice e privo di dislivelli, con una durata di circa 45 minuti. Al termine dell’escursione, è prevista la possibilità di partecipare a un “giro pizza” facoltativo, con adesione da effettuare all’inizio della camminata.

PROGRAMMA

Itinerario: Agra 655m (sentiero154GDS) – Il ritorno tra le vie di Agra (sentiero 154B).

Accompagnatori – Gianni 3387768131 – 3286648208 Gianni

Ore 17.50 ritrovo a Poppino presso parcheggio sterrato – partenza ore 18

Ore 18.30 inizio escursione dalla piazza di Agra (municipio)

Ore 19.45 rientro in Agra per giro pizza

Ore 21 .15 circa rientro a Luino

L’escursione è gratuita con condivisioni spesa auto. Portare una pila.

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 19 agosto ore 8 a venerdì 23 agosto ore 18, la quale provvederà a dare conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. L’iscrizione è gratuita per i Soci CAI di ogni sezione nazionale, mentre per i non soci è obbligatorio aderire all’assicurazione dal costo di 13 € al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo alla mattina della escursione inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata.