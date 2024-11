2,6 milioni dalla Regione per gli itinerari turistici dell’Alto Varesotto

Sono in arrivo due finanziamenti da Regione Lombardia per progetti che riguardano l’Alto Varesotto. La Giunta regionale, con un decreto dell’11 novembre ha provveduto allo scorrimento della graduatoria della manifestazione d’interesse per la selezione delle nuove Strategie per lo sviluppo delle Valli prealpine dopoo aver aggiunto fondi per 19 milioni di euro.

Il completo scorrimento della graduatoria ha permesso alla Strategia di sviluppo locale ‘I laghi in bicicletta’ (capofila la Comunità montana del Piambello) di ottenere un contributo regionale concesso 1.464.656 euro e all’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi (Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Pino Tronzano) di ottenere 1.136.003 per l’Antica via delle genti – integrazione e potenziamento di percorsi escursionistici, itinerari turistici, aree attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete.