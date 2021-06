Il futuro dell’ospedale di Luino: se ne occuperà un gruppo ristretto del Piano di zona

La proposta di arrivare ad un punto di analisi sul futuro dell’ospedale di Luino, e quindi della sanità dell’alto Varesotto, incassa l’unanimità anche dall’assemblea del Piano di zona, organo composto da 24 sindaci fra le comunità montane delle valli del Verbano e del Piambello.

La riunione è avvenuta nella serata di ieri, lunedì, e uno dei punti all’ordine del giorno era costituito proprio dalla base nata dall’ultimo consiglio comunale di Luino che ha partorito un documento dove si esprimeva la necessità di voler fare il punto sul futuro della struttura ospedaliera “Luini Confalonieri“, dopo le diverse preoccupazioni nate dalla politica cittadina che si lamentava della situazione di servizi e reparti.

«Siamo contenti che il piano di zona abbia recepito un documento approvato da tutto il consiglio comunale di Luino, questo rappresenta un punto importante che indica quanto il tema sia sentito dalle comunità locali.altrettanto importante è il metodo di lavoro che si basa sulla condivisione», afferma Enrico Bianchi, sindaco di Luino.

In pratica, è stato nominato un consiglio ristretto composto da sindaci e da tecnici che avrà come obiettivo quello di stilare un documento comune da presentare all’azienda ospedaliera, nel quale saranno presenti scenari futuri da affrontare per quanto riguarda il pianeta sanità.

Solo una volta compilato questo documento sarà possibile chiedere alla direzione dell’azienda socio sanitaria territoriale dei Sette laghi un incontro, come auspicato.