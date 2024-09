Sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna investita da una moto a Varese

Verrà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo di Augusta Catelotti l’anziana morta nel pomeriggio di ieri, mercoledì all’ospedale di Circolo di Varese. La donna era arrivata in condizioni disperate dopo essere stata investita in via Magenta a Varese.

L’89enne era stata travolta da una moto che, secondo i primi rilievi della polizia locale, l’ha travolta in pieno mentre era a passeggio col suo cane.

Sul fatto la Procura di Varese ha aperto un’indagine per omicidio stradale colposo: nei prossimi giorni verrà eseguito alla medicina legale di Varese l’esame autoptico disposto dalla pm titolare delle indagini dottoressa Federica Recanello.