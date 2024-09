Marito violento condannato a 9 mesi per lesioni a Varese

Assolto dai maltrattamenti in famiglia e condannato per le lesioni alla ex moglie in un processo come tanti, che si discutono all’interno delle aule di giustizia per reati fotocopia. Da una parte lui, 42 anni, residente nel Luinese che viene denunciato dalla moglie per le condotte nei riguardi della donna. Dall’altra la vittima che sostiene di essere stata oggetto di comportamenti violenti.

La difesa dell’imputato aveva specificato la condotta dell’uomo era da inserirsi nelle more di frequenti tradimenti: “La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo al di cui si nutre”, aveva spiegato il difensore Corrado Viazzo citando l’Otello di Shekspeare: il legale ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per alcune condotte della donna ai danni del suo assistito.

L’uomo nel corso del processo si era difeso specificando di non aver mai aggredito la donna, “che era una buona madre”. I fatti si riferiscono ad un lasso di tempo tra il 2016 e il 2022. E uno degli episodi contestati e riguardava un pestaggio ai danni della donna con 10 giorni di prognosi refertati in pronto soccorso. Episodi di violenza a cui avrebbe assistito anche il figlio minore della coppia.

Le parti offese, madre e figlio, erano patrocinate in giudizio dall’avvocato Eleonora Bracco. Il tribunale di Varese ha assolto l’imputato per i maltrattamenti e condannato (senza aggravanti) a 9 mesi di reclusione per le lesioni, oltre al risarcimento dei danni di 1500 nei riguardi della donna e la medesima cifra nei confronti del figlio della coppia, oltre alle spese processuali. La pena è stata sospesa con la condizionale (subordinata al pagamento delle somme entro 30 giorni da quando la sentenza passerà in giudicato).