Ecco la mozione a sostegno dell’ospedale di Luino votata dal consiglio comunale

Mozione consiliare unanime a tutela dell’Ospedale di Luino

Richiamata integralmente la mozione già presentata in questo Consiglio comunale nel 2016 conseguente alla raccolta firme promossa da un gruppo di cittadini costituitesi in un Comitato a sostegno dell’Ospedale di Luino – circa settemila firme depositate in Regione-;

– aggiunto che gli interventi gestionali non hanno dimostrato nel tempo uno sviluppo strutturale funzionale perseguibile, che ha portato a una progressiva perdita di posti letto e di attività specialistica ambulatoriale;

– considerato che non sia congiunturalmente giustificabile e unicamente riconducibile alla pur grave “emergenza sanitaria Covid” la perdurante e cospicua sospensione/soppressione di servizi fondamentali per la popolazione;

– considerato che anche nel Consiglio Comunale del 29.3.2021 è stata ancora una volta oggetto di preoccupante analisi la recrudescente Criticità della Situazione Ospedaliera;

– considerato e riaffermato che l’Ospedale di Luino sia da ritenersi “Territorialmente Essenziale” per la nostra comunità e per i ventiquattro comuni afferenti al Piano di Zona con Comune di Luino CapoFila;

– considerato che è necessario ribadire un serio e consapevole impegno di tutti gli amministratori locali Afferenti al Piano di Zona che porti a un intervento congiunto e condiviso; – considerato che è necessario il coinvolgimento sovra-istituzionale di Regione Lombardia e delle Dirigenze Sanitarie

Tutto quanto sopra esposto e tutto ciò premesso, il sindaco e tutto il consiglio comunale unanime si impegnano risolutamente: a promuovere la costituzione di “Gruppo /Commissione di Lavoro” individuati dall’Assemblea dei Sindaci dei ventiquattro comuni afferenti al Piano di Zona, con il compito di condividere e favorire:

1. l’analisi conoscitiva dello “stato dell’arte” e delle condizioni di Criticità dell’Ospedale di Luino; 2. la discussione propositiva e programmatica in relazione a necessarie perseguibili Azioni di ri-attivazione, rilancio e sviluppo dell’Ospedale di Luino;

3. la stesura di un “Documento Politico di Contenuti propositivi da concordare e di Impegno Operativo” rivolto all’Assessorato regionale alla Sanità e Welfare di Regione Lombardia che miri al coinvolgimento pertinente della Dirigenza di “ASST Sette Laghi” e di ATS Insubria relativo al perseguimento della Garanzia Funzionale dell’Ospedale di Luino.