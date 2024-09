Scompare tra Luino e il Ticino, si cerca Gilberto Bracelli

Gilberto Bracelli, 56 anni, è scomparso lo scorso 17 settembre tra il Ticino e Luino. L’uomo ha carnagione chiara, corporatura media, è alto 1,65 m e pesa circa 85 kg. Ha occhi castani, viso ovale/rotondo e capelli grigi/bianchi, lisci e corti.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” andata in onda mercoledì 25 settembre, Bracelli si sarebbe allontanato la mattina del 17 settembre dall’ospedale di Luino (Varese), dove era stato ricoverato il giorno prima. Da allora non ha fatto ritorno a casa né ha fornito notizie ai suoi familiari. Al momento della scomparsa, non aveva con sé né il cellulare né i documenti.

Al momento della scomparsa, Gilberto Bracelli indossava un pullover verde acqua e jeans. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare i carabinieri della Stazione di Luino, impegnati nelle ricerche in Italia, oppure il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 255 555.