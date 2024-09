A Luino un nuovo appuntamento per raccontare la CER del Luinese

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Luinese, costituita il 27 giugno dal Comune di Luino e dall’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia), è un innovativo modello energetico che consente ai cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, religiosi e del terzo settore di unirsi per produrre insieme e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, determinando benefici ambientali, sociali ed economici sia per i membri che partecipano alla CER sia per il territorio circostante.

Venerdì 27 settembre, a Palazzo Verbania di Luino alle ore 20.45, Roberto Gregori, uno dei massimi esperti delle Comunità Energetiche e referente per le CER dell’ANPCI presenterà la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese alla popolazione del nostro territorio. Roberto Gregori spiegherà come funziona una Comunità Energetica, quali sono gli incentivi per chi partecipa alla CER come consumatore e come si accede al fondo perduto del 40% del PNRR per chi vuole installare un impianto fotovoltaico. Altro argomento importante sarà la ridistribuzione degli incentivi ai membri della CER.

All’inizio della serata avremo il saluto iniziale del Sindaco di Luino nonché Presidente della CER del Luinese, Enrico Bianchi, e l’intervento di Francesca Porfiri, assessore ai Lavori Pubblici che illustrerà il percorso fatto per costituire la CER del Luinese in collaborazione con il Tavolo per il Clima di Luino di cui parlerà Gianfranco Malagola, moderatore della serata.

Al termine degli interventi sarà possibile fare domande all’esperto Roberto Gregori su dubbi e aspetti tecnici delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Tavolo per il Clima di Luino sta lavorando alla creazione della CER del Luinese dal marzo 2021, seguendo tutti i decreti attuativi ed i regolamenti dopo l’approvazione D. Lgs. n. 199/21 dell’8 novembre 2021 che recepisce la Direttiva REDII sulle energie rinnovabili. È stato un percorso lungo e spesso complicato che ha visto una grande collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Sono invitati a partecipare alla serata i cittadini e le cittadine, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale che sono titolari di un punto di prelievo di energia elettrica (un contatore) collegato alla cabina primaria di Creva di Luino; occorre ricordare che la cabina primaria di Creva alimenta le reti elettriche dei Comuni di Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Agra, Dumenza, Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Brezzo di Bedero, Montegrino Valtravaglia, Brissago Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Mesenzana, Castelveccana e Cremenaga.

«Le Comunità Energetiche sono un importante strumento per vivere dal basso la transizione energetica nel nostro territorio e quindi favorire il passaggio dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili: solo così potremo sperare di dare il nostro contributo alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e dare un futuro sostenibile alle future generazioni. Permettono inoltre di recuperare il senso di comunità, importante sempre ma ancor più oggi» concludono dal Tavolo per il Clima di Luino.