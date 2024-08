È stato un successo la serata di Agra al buio per osservare le stelle

Tutta Agra in piazza, e oltre, per gustarsi una serata al buio, in compagnia di amici, e delle amate stelle.

L’iniziativa come si ricorderà era stata lanciata qualche giorno fa dal Gat, di Tradate e ha trovato parecchi seguaci che si sono attivati per la buona riuscita, fra i quali gli alpini, la Proloco e il Comune di Agra che ha con un’ordinanza impedito il transito dei veicoli oper raggiunger ela piazza del paese.

Un precetto, quello di tenere le luci spente, rispettato dai cittadini residenti e dai tanti turisti. Spiega Cesare Guaita, colonna del Gat di Tradate: «E’ stato usato (da Giuseppe Macalli) il laser verde per indicare a tutti stelle e costellazioni,(8588) telescopi grandi (tipo il mega-rifrattore di Antonio Paganoni) hanno inquadrato la Luna e certe stelle doppie a grande risoluzione (8613)».

«Telescopi piccoli (come quello di Piermario Ardizio) (8570) sono stati utilizzarti per piccole lezioni sul campo ai giovanissimi. Alcuni telescopi automatizzati (come quello di Mauro Fortlan) hanno permesso di inquadrare oggetti di profondo cielo (8510)»

Ma la vera sorpresa della serata, dopo il tramonto (attorno alle 22,15) della Luna è stata la Via Lattea ben visibile sopra piazza Pasquinelli.