L’estate di Fiabosco: eventi, spettacoli magici e giochi all’aperto

Il territorio Valdostano e la direzione del Parco di Fiabosco non vedevano l’ora di ricevere l’annuncio della riapertura avvenuta il 29 Maggio. Fiabosco è aperto e pronto ad accogliere le famiglie locali e i turisti che da Torino, Milano e da tutto il Nord Italia lo scelgono per vivere una vacanza in montagna o una gita di una giornata, immersi nella magnifica location del Col de Joux aSaint Vincent vicino alla Val d’Ayas, nella valle che domina un panorama mozzafiato, aperto su tutta la Valle d’Aosta .

Galleria fotografica Estate al Parco del Fiabosco, in Valle d'Aosta 4 di 15

Il parco del Col de Joux riabbraccia le famiglie (oltre 10.000 l’estate scorsa) offrendo loro quattro diversi percorsi esperienziali: la Caccia al tesoro fotografica, l’Avventura del folletto Jimmy, i Piccoli esploratori e l’Orienteering, particolarmente indicati per bambini e ragazzi dai 3 anni ai 12anni. Il laghetto di montagna vedrà invece sfrecciare gli speedboat elettrici che il Parco offre a noleggio ai suoi ospiti.

Inoltre c’è il Parco giochi in legno con l’arrampicata, il tris, il cornhol, le costruzioni di mattoncini, le tre piste di piattelli e il sudoku gigante accolgono i bambini in un’area ad ingresso gratuito molto apprezzata.

Il Fiabosco però non si smentisce nemmeno quest’anno e offre ai propri affezionati piccoli e grandi amici un calendario di eventi da vivere e da ricordare e aree relax per tutti!

Domenica 20 Giugno

GIOCHI DI UNA VOLTA

I protagonisti saranno i grandi giochi di legno di una volta oltre 40 le postazioni, dalle 10 sarà possibile giocare con tutta la famiglia ad un costo di 8 euro a gruppo.

Il 26 Giugno e il 25 Luglio

GIUNGLANDO

In collaborazione con Armonicamente Insieme Onlus alle ore 15:00 si potrà godere di un viaggio musicale nelle sonorità della giungla accompagnati da animali animati, dall’amarimba e dalle molteplici percussioni. I rumori della natura li riprodurremo dal vivo con i materiali che troveremo insieme nel bosco all’interno dello spettacolo Giunglando.

Il 17 Luglio

EVENTO LEGO

Il Fiabosco ospiterà un evento sui mattoncini e le costruzioni, un’area dedicata completamente alla creatività nella quale insieme alla famiglia, guidati da esperti animatori si giocherà ad un quiz a tema nel quale si può diventare veri e propri Ninjago, si potranno sperimentare le doti creative e costruttive, accedere ad un’area libera di costruzioni e provare due aree tematiche, la prima con due percorsi di gioco a tema Super Mario Bros e la seconda con l’aiuto della realtà aumentata grazie ai playset Lego Hidden Side.

Il costo di partecipazione alla giornata è di 10 euro a famiglia.

Il 24 Luglio e il 7 Agosto

CANTI INTORNO AL FUOCO

L’evento dei Canti Intorno al fuoco ad ingresso gratuito e la partecipazione di Daniele Chiarella che,

con la sua chitarra saprà coinvolgerci in un atmosfera magica intorno al fuoco e rievocare scene di Capitan Fantastic insieme a chi vorrà vivere quest’avventura.

Il 6, 11,13, 18 e 20 Agosto

FAMILY GAME

Il Col de Joux sarà allestito il Family Game un campo gioco nel quale genitori e figli potranno sfidarsi, a guidarli ci saranno degli animatori esperti che organizzeranno ogni ora i round di gioco da 50 min. Il campo di gioco sarà allestito con bersagli a punteggio, ripari e basi.

Ogni partecipante sarà dotato di pistola a colpi morbidi o pistola laser, colpi e occhiali protettivi. Le due squadre saranno formate da un massimo di 8 persone, faranno a gara a raggiungere il punteggio più alto. Dalle ore 20:00 si potrà utilizzare anche l’effetto laser dei dispostivi. Il costo a partita per ogni giocatore è di 7 euro a persona.

Il 7 e il 10 Agosto

LE NOTTI DELLE STELLE

Le protagoniste a Fiabosco saranno le stelle, nella prima giornata gli esperti dell’Associazione Urania ci guideranno in un viaggio stellare comodamente seduti nello splendido prato del Col de Joux con la possibilità di utilizzare strumenti di osservazione per rendere fruibile l’esperienza per tutti.

Durante la serata delle stelle cadenti invece, il 10 agosto, il Il Col de Joux si trasformerà in una location magica e suggestiva! Alle 18:30 APERI-LAGO e sottofondo musicale al costo di 10 euro a persona (una consumazione e una lanterna galleggiante) . Dalle 20:30 sarà possibile illuminare il lago di montagna del Col de Joux e godersi le stelle cadenti con tutta la famiglia!

Il 15 agosto

FERRAGOSTO EPICO

La Festa di Ferragosto, il 15 agosto, sarà organizzata in grande stile per segnare un’altra epica stagione di Fiabosco al Col de Joux.

Il Fiabosco non è solo esperienze per la famiglia ma anche ristorazion ee polo informativo per tutto il territorio di Saint Vincent che offre moltissime attrattive grazie ai suoi eventi estivi e alla sua rete alberghiera, non potrà quindi mancare una passeggiata nel centro pedonale della città di Saint Vincent il balcone della Valle d’Aosta!