Luino e Germignaga unite sotto il segno dello “Sport senza barriere”

Un fine settimana di sport senza confini, per godersi la primavera e la voglia di ripartire e stare insieme sotto il segno della vita.

Galleria fotografica Luino si prepara al weekend di \"Sport senza barriere\" 4 di 6

Torna “Sport Senza Barriere“ che per l’edizione 2021 ha riservato momenti di informazione, svago per i più piccoli, e partecipazione sportiva per tutti.

Il weekend si aprirà il 12 giugno 2021 con il congresso “Arto inferiore: recupero psico-fisico per il ritorno all’attività sportiva”, valido anche per ottenere crediti ECM per operatori

sanitari in collegamento dal Palazzo Verbania di Luino.

A seguire si svolgerà la premiazione del “Concorso Scuola Sport Senza Barriere 2021” che prevede il coinvolgimento della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso una mostra dei manufatti creativi realizzati dai bambini, e della scuola secondaria di primo e di secondo grado con gli elaborati letterari dei ragazzi del territorio.

Marco Massarenti, Presidente di Unimpresa Sport – Presidente Sport Senza Barriere, racconta cosa ci sarà sabato e domenica.

Domenica 13 giugno si entrerà nel vivo con la “Sport Senza Barriere Run – De chi e de là della Tresa”, una gara podistica da due “tagli”, 5 e 10 km, che abbraccerà simbolicamente i Comuni di

Luino e Germignaga che hanno sostenuto questo progetto mostrando sensibilità ed attenzione. Il

percorso da 10 KM è una gara di interesse nazionale inserita nel calendario Fidal, gestita dall’A.S.D

Atletica 3V all’interno di Sport Senza Barriere, competizione in linea con le attuali norme di

sicurezza.

Nell’anello di 5 km in cui saranno previste tre “stazioni” dove verranno svolte delle

prove di abilità e al superamento di queste verrà consegnato al partecipante un braccialetto che

servirà per ottenere un tassello di un puzzle che verrà completato al termine del percorso. L’unione

di tutti i tasselli del puzzle simboleggerà l’unione e la compartecipazione di tutti gli atleti.

Silvia Pittino, coordinatrice del “Concorso Scuola Sport Senza Barriere 2021”, racconta cosa si è fatto sul fronte dei più giovani.

L’obiettivo è stato quello di coinvolgere il maggior numero di studenti possibile di tutte le età «per la diffusione dell’inclusione attraverso lo sport».

Risultato: più di 460 alunni iscritti al concorso che hanno proposto elaborati che saranno valutati sui social.