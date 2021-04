Riparte in sicurezza a Luino “Sport senza barriere”

Gare podistiche e di handbike, convegni, concorsi scolastici e la traversata sul Lago Maggiore con barche di cartone auto costruite: in forma protetta ma l’A.S.D Sport Senza Barriere – con il supporto di Unimpresa Sport – anche per il 2021 ha voluto essere presente a Luino e Germignaga con alcuni appuntamenti che coinvolgeranno il Nord Verbano. Le regole e la prudenza impongono meno manifestazioni sportive rispetto al 2019 ma lo spirito e la volontà di favorire l’inclusione attraverso queste discipline è garantito.

Galleria fotografica Torna a Luino \"Sport senza barriere\" 4 di 7

Il 12 giugno 2021 si aprirà il week-end sportivo con il congresso “Arto inferiore: recupero psico-fisico per il ritorno all’attività sportiva”, valido anche per ottenere crediti ECM per operatori sanitari. Verosimilmente, ma si è ancora in attesa di conferme, questo convegno dovrebbe svolgersi su piattaforma telematica in collegamento dal Palazzo Verbania di Luino.

A seguire si svolgerà la premiazione del “Concorso Scuola Sport Senza Barriere 2021” che prevede il coinvolgimento della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso una mostra dei manufatti creativi realizzati dai bambini, e della scuola secondaria di primo e di secondo grado con gli elaborati letterari dei ragazzi del territorio.

Domenica 13 giugno si entrerà nel vivo con la “Sport Senza Barriere Run – De chi e de là della Tresa”, una gara podistica da due “tagli”, 5 e 10 KM, che abbraccerà simbolicamente i Comuni di Luino e Germignaga che hanno sostenuto questo progetto mostrando sensibilità ed attenzione. Il percorso da 10 KM è una gara di interesse nazionale inserita nel calendario Fidal, gestita dall’A.S.D. Atletica 3V all’interno di Sport Senza Barriere, competizione in linea con le attuali norme di sicurezza.

Nell’anello di 5 KM in cui saranno previste tre “stazioni” dove verranno svolte delle prove di abilità e al superamento di queste verrà consegnato al partecipante un braccialetto che servirà per ottenere un tassello di un puzzle che verrà completato al termine del percorso. L’unione di tutti i tasselli del puzzle simboleggerà l’unione e la compartecipazione di tutti gli atleti.

Non solo, durante questa settimana le amministrazioni e l’associazione dei commercianti, con speciali messaggi e vetrine a tema, ricorderanno il valore dello sport a qualsiasi età, oltre il superamento di barriere fisiche ed emotive.

Il 5 settembre infine, a grande richiesta, tornerà la seconda edizione della “Carton Boat Race”, una gara di galleggiamento e portata con barche di cartone auto costruite il giorno stesso a Luino che nell’edizione del 2020 ha visto la presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse parti del nord Italia, portatori di disabilità e non, che hanno attirato un numeroso pubblico da tutto il Verbano. Gli equipaggi iscritti (max 4 persone) devono costruire entro il tempo limite di 2 ore un’imbarcazione utilizzando appunto solo cartone e un quantitativo limitato di scotch. Al termine del tempo concesso per la costruzione gli equipaggi dovranno “provare” la resistenza della loro imbarcazione navigando in sicurezza con natanti e sub a protezione per un percorso prestabilito della lunghezza di circa 150 metri.

Una giuria qualificata valuterà le varie imbarcazioni per l’assegnazione dei premi nelle varie categorie: La più originale, la più bella, l’imbarcazione affondata nel minor tempo, l’imbarcazione che ha percorso il campo di regata nel minor tempo, ecc.

La speciale tre giorni di manifestazioni ha ricevuto il patrocinio di: Provincia di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, Comune di Luino, Comune di Germignaga, Varese Sport Commission, Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Lombardia e Coni Lombardia.

«Con grande piacere, dopo l’anno terribile della pandemia, la Provincia di Varese rinnova il

patrocinio alla manifestazione “Sport Senza Barriere”», ha commentato Emanuele Antonelli, Presidente della Provincia di Varese: «L’inclusione sociale deve essere sempre un obiettivo prioritario e lo sport può rappresentare uno strumento potentissimo».

Per il Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi questa manifestazione sarà un «inizio di ritorno alla normalità e lo è ancor di più se fatto all’aria aperta praticando sport in sicurezza come proposto dall’ASD Sport Senza Barriere tramite Unimpresa Sport. Abbiamo deciso di rinnovare il nostro patrocinio, il nostro sostegno alla manifestazione per diversi motivi non solo legati allo sport ma anche al potere di marketing territoriale»

Marco Riva, Presidente Coni Lombardia: «Abbiamo deciso di rinnovare il nostro appoggio a questa manifestazione nella splendida Luino perché c’è bisogno di sport e di ascoltare storie di sport dalla voce di chi lo ha appena praticato. Avvertiamo la necessità della gente di tornare ad emozionarsi e sentirsi viva. Tramite media e social abbiamo sentito chi ci narrava lo stop dalle attività sportive, con risvolti non solo fisici, ma anche psicologici, e non possiamo restare insensibili. Se è vero, e ne siamo convinti, che lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo, l’iniziativa di Luino va nella direzione di una rinascita anche dell’anima stessa. Un percorso, ci tengo a sottolinearlo, che coinvolge anche persone portatrici di disabilità, le quali trovano nella kermesse luinese la possibilità di confrontarsi con altri atleti e amici, grazie al lavoro di Massarenti e del suo gruppo di professionisti. A loro va il plauso per aver avuto come stella polare l’inclusione in nome dei valori più sacri dello sport».

«Vogliamo esserci anche quest’anno, nel rispetto di regole stingenti che ci auguriamo possano allentarsi grazie alla risoluzione di questa pandemia» afferma Marco Massarenti, Presidente Unimpresa Sport – Presidente Sport Senza Barriere. «Il programma studiato con il gruppo e condiviso con le amministrazioni comunali di Luino e Germignaga, che hanno come sindaci rispettivamente Enrico Bianchi e Marco Fazio, sono un buon punto di partenza, l’inizio del lavoro di “sutura” che dobbiamo fare tra associazioni sportive ed amministrazioni, perchè questo genere di attività non sono un appendice della vita sociale di una città. Siamo felici che entrambi i sindaci abbiano mostrato, come fatto già in passato dalle precedenti amministrazioni, grande sensibilità. Non è detto che poi, se le condizioni relative alla pandemia lo permetteranno, non si possa provare a fare qualche altra manifestazione prima dell’inverno».

A.S.D. Sport Senza Barriere è un’associazione senza scopo di lucro, affiliata “CSEN” riconosciuta dal CONI. Sport Senza Barriere considera lo sport, così come il gioco per i più piccoli, un elemento inclusivo fondamentale sul piano emotivo e sociale, in grado di creare un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio

corpo: un’opportunità educativa e formativa capace di prevenire il disagio sociale e psicofisico. Indipendentemente dalle condizioni economiche, culturali e sociali dell’individuo lo sport costituisce un linguaggio universale, che supera ogni confine.