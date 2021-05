Il concorso per bimbi e studenti promosso da “Sport senza barriere”

Un appello a tutti i bimbi dell’asilo e della scuola primaria, non solo di Luino: «Preparate i vostri lavoretti assieme alle maestre, e inviateceli».

“Sport senza barriere“ l’iniziativa dedicata allo sport e al tema della disabilità, scalda i motori.

ASILO E PRIMARIA

E lo fa con un pensiero rivolto proprio ai più piccoli, per approfittare delle innate doti di artisti che ogni bimbo si porta con se.

MEDIE E SUPERIORI

Ma non è tutto, perché gli organizzatori dell’evento che prenderà il via il prossimo 12 giugno hanno pensato anche ai ragazzi più grandi che frequentano le scuole medie inferiori e superiori.

Anche in questo caso, come per la categoria dei piccoli, sarà possibile entro il 28 maggio inviare un elaborato che verrà valutato da una giuria proprio il 12 giugno.

Per saperne di più scrivi a concorso.ssb@gmail.com o consulta il sito www.unimpresasport.it