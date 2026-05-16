A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti

Una scuola «più autorevole» e un’attenzione particolare al ruolo delle scuole paritarie all’interno del sistema educativo nazionale. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati dal sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti durante l’incontro che si è svolto venerdì 15 maggio alla Biblioteca civica di Luino.

L’esponente del Governo è stata presentata dal deputato Andrea Pellicini, candidato alle prossime elezioni comunali, nel corso della visita sul territorio che ha coinvolto dirigenti scolastici, insegnanti, rappresentanti dell’associazionismo locale e della società civile.

L’incontro con i dirigenti scolastici del territorio

Ad accogliere il sottosegretario erano presenti David Arioli, dirigente del Liceo Scientifico di Luino, Angela Anzaldi, dirigente dell’ISIS di Luino, ed Eliana Frigerio, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Bernardino Luini.

Nel corso dell’incontro Paola Frassinetti ha illustrato alcune delle azioni portate avanti dal Governo in ambito scolastico, soffermandosi in particolare sul sostegno alle scuole paritarie. Il sottosegretario ha evidenziato il ruolo integrato delle scuole paritarie nel sistema pubblico nazionale, sottolineando la necessità di sostenerle e valorizzarle.

«Le scuole paritarie rappresentano un bene fondamentale per le famiglie e per la pluralità dell’offerta didattica» ha ribadito Frassinetti, confermando l’attenzione del Governo ai temi della parità scolastica e della libertà di scelta educativa. L’incontro si è svolto nella sede della Biblioteca civica di Luino alla presenza anche di rappresentanti del mondo scolastico e associativo locale.