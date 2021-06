L’ultima opera della 5D del Frattini è un pannello per i lavoratori di Acsm Agam ambiente

Conosciamo tutti le difficoltà cui è stato sottoposto il sistema scolastico da quando il coronavirus ha iniziato a dilagare a macchia d’olio nelle nostre vite. Per questo è bello e positivo scoprire che in alcuni contesti, soprattutto in uno creativo ed estroso come quello di un liceo artistico, i progetti non si sono fermati.

Durante l’ultimo giorno di scuola prima della maturità i ragazzi della 5D del corso di scenografia del Liceo Artistico A. Frattini di Varese hanno presentato l’opera finale del programma di alternanza scuola-lavoro che li ha coinvolti durante la seconda metà dell’anno scolastico. Il risultato di questo progetto è destinato all’allestimento delle pareti di un locale ad uso del personale in una delle sedi di Acsm Agam.

«La collaborazione è nata perché Acsm Agam ci ha contattato tramite Lidia Bassani – ha raccontato Constantin Migliorini, professore di discipline pittoriche e progettazione scenografica del liceo – Ci hanno chiesto di realizzare dei pannelli decorativi per la loro sala ricreativa. Abbiamo ragionato su quali tematiche poter inserire all’interno del progetto. Volevamo che si trattasse davvero di un’immagine di evasione, così abbiamo raggiunto questo risultato, attraverso la fusione bozzetti. È stato un lavoro corale basato sul gioco di squadra».

Grandi pannelli che messi insieme raggiungono circa 12 metri di lunghezza per 3 di altezza: cruciverba, una tazzina di caffè, paesaggi fantastici che vogliono regalare a chi li guarda una vera e propria idea di fuga dalla realtà. Una fuga che durante questo anno così complicato è stata simbolo positivo soprattutto per i ragazzi che hanno lavorato al progetto, spesso interrotti dalla ripresa della didattica a distanza che li ha allontanati dalla scuola e dal loro laboratorio di scenografia.

«L’idea è piaciuta subito – ha raccontato Fabrizio Mirabelli, presidente di Acsm Agam Ambiente – su tutti i bozzetti presentati, ogni studente sul retro aveva scritto l’intento e la finalità che il proprio disegno voleva raffigurare. Personalità e creatività, ma anche curiosità, quella che noi troviamo nelle domande poste durante gli incontri sulla corretta gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente. Il nostro obbiettivo era sia quello di portare avanti la collaborazione con le scuole, ma anche fornire ai nostri dipendenti, che fanno un lavoro durissimo, un ambiente accogliente per quando arriva il momento di riposarsi».

«I ragazzi sono stati straordinari. Hanno saputo sviluppare questo impegno nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nonostante nessuno sapesse mai se la scuola sarebbe rimasta in presenza o se sarebbe tornata in dad. Spero che a loro sia piaciuto, che gli sia servito soprattutto evadere dalle difficoltà del periodo che stiamo vivendo» ha concluso Lidia Bassani, responsabile del progetto di alternanza scuola-lavoro, orgogliosa del risultato creativo e fantasioso ottenuto.

Un lavoro molto interessante – che gli studenti hanno portato avanti con impegno, lasciando libero sfogo alla loro fantasia e riuscendo ad unire in modo armonico un insieme di idee tutte differenti – e animato da una grande volontà di poter fare ciò che questi studenti più amano: disegnare, dipingere, fare arte. Una volontà che neanche la Pandemia è stata in grado di affievolire.