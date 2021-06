È morto Francesco Marini responsabile del Cral Whirlpool

Si è spento Francesco Marini responsabile del Cral Whirlpool. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e conoscenti legati alla comunità dell’azienda sono stati pubblicati sulla rete. Marini era infatti conosciuto per il suo grande impegno sociale e per i tanti progetti di solidarietà realizzati all’interno circolo ricreativo aziendale.

«Un caro saluto da parte di tutti i bambini di oggi e di ieri che hanno ricevuto un dono dalla loro attesa Befana. Tutti noi nella nostra avventura in questa azienda abbiamo potuto conoscere Francesco non solo per le sue bellissime foto, ma anche per i suoi numerosi progetti sociali organizzati all’interno del Cral Whirlpool» ha scritto la Rsu della Fiom, Matteo Berardi.