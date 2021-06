Piano Estate alle scuole di Cocquio, il collegio docenti vota contro

Qualche ora la settimana per arrivare a fornire i giovani studenti di un supporto per affrontare l’estate, anche alla luce del periodo da cui tutti – i più giovani in particolare – stanno uscendo.

Così era in discussione alle scuole di Cocquio Trevisago il “Piano Scuola Estate” su cui si è tuttavia abbattuto un secchio d’acqua gelata proprio negli ultimi giorni: la dirigente scolastica in una comunicazione ufficiale ha spiegato ai genitori che la maggioranza del collegio docenti ha detto “no“ (nella foto, il primo giorno di scuola, anno scolastico 2019/20).

«Con i fondi a disposizione si era organizzato un piccolo pacchetto di attività da proporsi nelle ultime due settimane di giugno e nelle prime due di settembre», scrive la dirigente scolastica, «era previsto il coinvolgimento di un minimo di 20 e di un massimo di 30 alunni per ognuna delle nostre sedi di scuola primaria e secondaria di primo grado e le ore sarebbero state 3 o 4 per ogni mattina, con il coinvolgimento di alcuni insegnanti che avevano dato la loro disponibilità».

A quel punto è partita la proposta per l’approvazione al Collegio docenti, organo che ha potere di deliberare in materia: ma la maggioranza dei docenti si è espressa negativamente. Niente progetto estate, dunque. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a molte famiglie.

«Ci eravamo mossi in anticipo per organizzare attività con cooperative della zona, realtà immerse nella natura che avrebbero contribuito a crescita e svago dei nostri ragazzi, coinvolgendo enti sul territorio. Ora questa decisione ci rammarica profondamente», ha commentato Ivan Paolo Potenzoni, presidente dell’associazione genitori della scuola primaria di Cocquio Trevisago.