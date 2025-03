I più giovani in prima linea per le “Giornate ecologiche“ a Cocquio Trevisago

Il 22 marzo e il 10 maggio 2025, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cocquio Trevisago invita tutta la cittadinanza a partecipare a due giornate ecologiche dedicate alla pulizia e alla cura del territorio. Questi eventi rappresentano un’importante opportunità per contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, rendendo il comune un luogo più bello e accogliente per tutti.

Programma della giornata

I partecipanti si ritroveranno alle ore 9.00 presso il Parco dell’Amicizia, dove verranno distribuiti i materiali per la pulizia e fornite indicazioni sulle attività da svolgere. Durante la mezza giornata ci occuperemo di:

Raccogliere rifiuti e detriti per migliorare il decoro urbano.

Sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

Creare un senso di comunità, coinvolgendo ragazzi e adulti in un’iniziativa di valore.

Cosa portare

Per partecipare al meglio, è consigliato munirsi di:

Guanti per la raccolta dei rifiuti.

Abbigliamento comodo e adatto per lavorare all’aperto.

Bottiglia d’acqua per rimanere idratati.

Tanta voglia di fare e un grande sorriso.

Al termine dell’attività, tutti i partecipanti potranno godere di spuntini e bevande per concludere la giornata in compagnia.

“Unisciti a noi per fare la differenza“

«L’invito è aperto a tutti i cittadini, grandi e piccini. È un’occasione speciale per socializzare, divertirsi e prendersi cura del nostro territorio. Insieme possiamo rendere il nostro comune un posto migliore», spiegano dal Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi