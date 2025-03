A Caldana la Giornata Mondiale di Preghiera 2025

La comunità ecumenico-evangelica di Ispra/Varese invita cordialmente alla Giornata Mondiale di Preghiera 2025. L’iniziativa è in programma per domenica 9 marzo, alle ore 18, «quando celebreremo un culto nella Chiesa di San Giovanni a Caldana (sopra Cocquio Trevisago)», spiegano gli organizzatori. Il culto è stato preparato da un team di 10 donne della comunità cattolica di Sacra Famiglia (Cocquio) e della Chiesa ecumenica evangelica Ispra – Varese, sotto la guida della pastora Magdalena Tiebel-Gerdes.

La Giornata Mondiale di Preghiera, la prima celebrata nel 1927, è un movimento di donne cristiane di diverse confessioni. È un esempio di pace e riconciliazione. La giornata mondiale è stata proposta quest’anno da donne delle Isole Cook. Nelle 15 piccole isole vivono circa 15.000 persone. Sotto il motto: “Ti ho reso meraviglioso” dal Salmo 139, 1-8, ascoltiamo le loro voci, condividiamo le loro preoccupazioni e speranze e preghiamo insieme.

Un’occasione per sperimentare la solidarietà globale nella fede. Un cordiale invito a tutti alla preghiera e dopo a un rinfresco con prodotti tipici della regione. Come arrivare: Comunità Evangelica Ecumenica Ispra – Varese, Via IV Novembre 12, 21034 Caldana (VA).