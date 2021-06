Piante per arredare la casa

Come purtroppo ben si sa, gli spazi verdi nei contesti urbani sono assai spesso ridotti, soprattutto all’interno di case e appartamenti. Pochi sono i fortunati che possono contare su un giardino, più frequenti le terrazze di diverse ampiezze, in cui potersi sbizzarrire con vasi e piante di ogni tipo.

Le piante da interno e i fiori, in compenso, regalano spunti incredibili per circondarsi di verde anche in casa e con la loro presenza discreta e al tempo stesso rigogliosa riescono a migliorare per chiunque il modo di vivere gli spazi al chiuso.

Circondarsi di piante e fiori è sicuramente un modo per trovare un rifugio privato e personale dal mondo esterno riconquistando un rapporto benefico e riequilibrante con la natura e riscoprendo il piacere che solo le piccole cose possono regalare.

Scegliere piante e fiori adatti ad ogni ambiente è fondamentale per rendere più vivibile, verde e accogliente la propria casa e per valorizzare qualsiasi scelta i vasi di design giocano un ruolo chiave. I Vasi Venini, in particolare, si distinguono per classe, originalità e raffinatezza.

Perfetti sia in ambienti classici che contemporanei regalano una nota di stile ad ogni abitazione accentuando il carattere e la personalità della casa.

In ogni stanza i vasi giusti

I vasi sono autentici complementi d’arredo. Che trabocchino di fiori o accolgano un solo bocciolo, che mettano in risalto fronde vegetali dalle linee morbide e sinuose o rami essiccati e decorativi, si trasformano continuamente in elementi di design irrinunciabili.

Un bel vaso non solo arreda con la sua presenza geometrica e stilizzata, ma dona anche eleganza, carattere e stile ad ogni stanza, che sia in un’abitazione o all’interno di un ufficio. Grazie a forma, materiali e colori, un vaso trasforma l’atmosfera di ogni spazio riempiendolo di personalità e di carattere.

Da sempre il vaso ha infatti la capacità di accogliere e contenere e si presta ad abbellire come una nota unica qualsiasi stanza. In forma di brocca o di ciotola, di cilindro allungato o di sfera capiente, possibile nelle misure più svariate il vaso racconta con la sua presenza una storia di secoli che si attualizza ogni giorno con un semplice fiore.

In cucina, in sala da pranzo, in salotto, in ufficio o in camera, ad ogni stanza si addice un modello differente che si integri nel contesto o crei suggestivi effetti di contrasto per farsi notare.

Il vaso: contenitore traboccante di estro e design

Caratteristica indispensabile di ogni vaso è che sia pratico, versatile e realizzato con materiali impermeabili e resistenti, come cristallo, vetro e ceramica.

Oggi il design dei vasi mixa in modo formidabile forme e materie, proponendo soluzioni innovative e bellissime, capaci di esprimere in uno stesso oggetto attualità e gusto intramontabile.

Alcuni vasi sono talmente particolari da essere perfetti anche vuoti, come puri elementi di design adatti a decorare, colorare, regalare carattere e stile ad ogni spazio.

La superficie dei vasi può essere trasparente o traslucida, colorata e specchiata o addirittura luminosa per creare atmosfere suggestive e raffinate.

Insomma, l’estro e la creatività che si possono leggere e intuire nei vasi contemporanei ha reso il classico contenitore per fiori un autentico oggetto d’arredo, capace di decorare senza vincoli di struttura, tonalità e materiali.