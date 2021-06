Il piccolo esodo del weekend: code in mattinata sulla A-8

“Siamo fermi in autostrada ma non ci sono incidenti, che succede?” Succede che c’è traffico intenso, come riporta il sito di Società Autostrade.

La telefonata del lettore che avverte di un problema attiva i controlli e difatti Società Autostrade segnalava 2 chilometri e mezzo di coda sulla A8 in direzione Autostrada Dei Trafori.

“Coda tra bivio diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Gallarate Ovest per traffico intenso“

Sono i piccoli segnali di ripresa che riguardano un momento in cui le misure per la pandemia, attenuatesi, consentono maggiore libertà di movimento e complice anche il tempo non troppo caldo fanno muovere in molti verso i laghi.