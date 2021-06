Ragazzo investito sulla statale a Castronno

Un giovane di 25 anni è stato investito sulla statale tra Gazzada Schianno e Castronno, di fronte all’azienda farmaceutica.

È successo intorno alle 13.30, sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, in codice rosso, perché l’impatto è stato violento.

Il giovane è stato poi rapidamente trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo: ferito, ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono arrivati i carabinieri competenti per zona (Compagnia di Saronno).

Rallentamenti e coda per circa mezz’ora, sulla corsia direzione Gallarate.