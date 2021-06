Richiami con vaccino diverso: 11.000 lombardi hanno detto no

NESSUN PROBLEMA CON I MIX VACCINALI – Giovedì 17 giugno sono iniziate le vaccinazioni eterologhe in Lombardia. Il consulente straordinario Guido Bertolaso ha spiegato che non si sono registrate “difficoltà. Sul totale complessivo delle persone prenotate fra lunedì 14 e ieri (circa 400.000) non si sono presentate 11.000 persone”. Si tratta di un numero assolutamente fisiologico e legato più che altro a motivi diversi dal richiamo con un altro vaccino. “Non vi sono state reazioni negative al medico che informava gli under 60 sulla vaccinazione eterologa – ha concluso Bertolaso – e nella stragrande maggioranza dei casi c’è stata una totale adesione”.

NESSUNO SPOSTAMENTO PER I RICHIAMI CON MODERNA – Il cambio di strategia deciso a livello nazionale sui richiami con AstraZeneca per gli under 60 ha portato a un cambio repentino nella programmazione dei vaccini mRNA. “Grazie alla stretta e costruttiva collaborazione con la struttura commissariale – ha precisato Guido Bertolaso – la Regione avrà consegne extra per il mese di giugno di circa 100.000 dosi che consentirà di evitare gli eventuali spostamenti di Moderna e di proseguire la campagna vaccinale con il minimo impatto per i cittadini in attesa”.