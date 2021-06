Sara Dossena rinuncia alla maratona olimpica

Niente Giochi Olimpici per Sara Dossena, 36enne di Clusone ma gallaratese adottiva che a Tokyo avrebbe dovuto disputare la maratona femminile con la maglia azzurra. La veterana era qualificata fin dal marzo 2019 grazie a un tempo di 2h24’00” ottenuto a Nagoya, ma le sue attuali condizioni fisiche non le permettono di essere competitiva nella prova a cinque cerchi del prossimo 7 agosto.

E così, dal sito del Coni e da quello della Fidal, l’annuncio del forfait per un’atleta che prima di misurarsi sulla distanza regina dei 42 chilometri e 195 metri era stata grande protagonista in tante altre discipline quali la corsa in montagna, il triathlon e varie distanze dell’atletica leggera. (foto in alto Colombo/Fidal)

«Con un nodo alla gola ho deciso, insieme al mio staff, di rinunciare alle Olimpiadi – ha spiegato Dossena – Ci ho provato, ci ho creduto, ho lavorato al massimo delle mie possibilità ma ho fallito. Nonostante abbia ottenuto il minimo olimpico non sono in condizione fisica di onorare la maglia azzurra con la mia partecipazione. L’ho sempre detto: a Tokyo non andrò soltanto per dire “ho fatto le Olimpiadi”. Non ci sono colpe, non ci sono scuse ma solo la consapevolezza della realtà attuale. Ora stop, reset e restart. Perché se si cade ci si rialza sempre!».

Prima di ottenere il personale a Nagoya, Sara Dossena aveva ottenuto un sesto posto alla Maratona di New York 2017 e l’argento a squadre agli Europei di Berlino 2018 (dove era stata sesta a livello individuale). A dicembre però si era dovuta sottoporre a un intervento al piede sinistro. Per lei sono arrivate le parole di incoraggiamento del presidente federale Stefano Mei: «Sono molto dispiaciuto che Sara non partecipi, speravamo di averla recuperata. La sua è una scelta coraggiosa, non è da tutti rinunciare alla maglia azzurra: personalmente so cosa significhi dover dare forfait a poche settimane da un’Olimpiade. Ma siamo certi che continuerà a essere uno dei punti di riferimento della maratona italiana».