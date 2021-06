Spacciava hashish, 26enne arrestato a Tradate

(Immagine di repertorio) – I Carabinieri della Compagnia di Saronno hanno arrestato nella serata del 1° giugno un 26enne residente a Tradate per spaccio di stupefacenti.

Il ragazzo, pregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre spacciava dosi di hashish. Durante la perquisizione il 26enne è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish già divisi in dosi, che sono stati sequestrati.

Il giovane è stato portato nel carcere di Varese a disposizione dell’Autorità giudiziaria.