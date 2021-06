Il ballo liberatorio degli istruttori sportivi varesini dopo i sacrifici della pandemia

Un video per ricordare l’importanza e il ruolo degli istruttori sportivi, ma anche le difficoltà che hanno vissuto durante la pandemia. Sulle note di “This is me”, un gruppo di istruttori della provincia di Varese ha realizzato delle riprese a Villa Tatti Talacchini di Comerio.

Un modo per esprimere, attraverso la danza, forza ed energia, ma anche per comunicare la fatica alla quale sono stati costretti durante il lockdown, con le palestre chiuse e l’impossibilità di svolgere le lezioni. Sulla prima schermata del video si legge infatti: “All’improvviso tutto il nostro lavoro si è fermato, è stata dimenticata l’importanza dello sport nella vita di tutti noi”.

Tra coloro che danzano, nel video, c’è anche Laura Buonadonna, promotrice dell’iniziativa: «Volevamo sensibilizzare rispetto a quando è accaduto nel mondo dello sport in Italia durante la pandemia da Covid 19. Questo video vuole dare voce alla situazione di tanti istruttori sportivi che hanno risentito del proprio lavoro. Nonostante tutto però, non si sono persi d’animo e grazie alla loro passione si sono rimboccati le maniche per continuare a dare motivazione e grinta ai propri allievi, magari con lezioni online o iniziative differenti. Siamo convinti che lo sport sia motore vitale per la nostra salute».

Intanto si pensa al futuro: «Abbiamo riaperto le palestre, non è certo il periodo migliore tra vacanze in vista e il caldo. Quest’anno è stato molto duro a livello economico e non sempre i ristori dello Stato sono bastati a coprire le spese. Ora speriamo di ripartire davvero».