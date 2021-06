I tifosi italiani in Belgio festeggiano la vittoria contro la Svizzera

“Siamo in Belgio (Maasmechelen) dove gli Italiani emigrati festeggiano la vittoria”.

Il video è stato inviato da una nostra lettrice e riprende i festeggiamenti dei tifosi italiani che vivono in Belgio. Anche loro sono scesi in strada per festeggiare, dopo la vittoria dell’Italia contro la Svizzera. Seppur lontani, si sono uniti alla gioia per il 3 a 0 che ha visto gli azzurri battere gli avversari.

La cronaca della partita: