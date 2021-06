Treno guasto, bloccata la Milano-Gallarate

Treni nel caos sulla Milano-Gallarate, in particolare a causa di un convoglio che si è guastato all’altezza della stazione di Vanzago. Il blocco del binario direzione Nord ha avuto ripercussioni su diversi treni.



(foto d’archivio)

Il treno per Luino delle 19.05 da Porta Garibaldi è partito ad esempio con oltre trenta minuti di ritardo. Ancora in serata il treno 2577 da Porto Ceresio per Porta Garibaldi viaggiava con 16 minuti di ritardo.

Un altro problema ha riguardato il treno 2438 (19.25 da Centrale) soppresso “per un guasto al sistema di chiusura delle porte non risolvibile in tempi brevi”.

E ancora il treno 2572 (19.32 da Porta Garibaldi per Porto Ceresio) è partito con 17 minuti di ritardo “per l’attesa del treno in arrivo dal deposito”.

Alle difficoltà in direzione Nord si è aggiunto anche un problema sulla direttrice Sud, con un intervento del soccorso sanitario a bordo del treno 24573, a Gazzada Schianno sulla linea di Varese.