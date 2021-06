E uscimmo a riveder…le lucciole, nella Palude Brabbia

Ripartono le visite guidate notturne alla scoperta degli abitanti della notte: lucciole, allocchi e raganelle nella Palude Brabbia. Sarà ancora più magico vederli la sera grazie al fascino notturno che abbraccia la palude Brabbia.

Sei appuntamenti a giugno:

Giovedì 10 giugno, Venerdì 11 giugno, Sabato 12 giugno.

Giovedì 17 giugno, Venerdì 18 giugno, Sabato 19 giugno.

Ritrovo h 21.30 al parcheggio davanti al centro visite in via Patrioti 22, Inarzo e e proseguire a piedi all’ingresso dell’oasi in via Carlo Porta, Inarzo. Termine previsto per le ore 23.30.

La prenotazione è obbligatoria! Evento a numero chiuso .