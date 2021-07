“Al nuovo multipiano nessun trattamento speciale per i sanitari del Del Ponte”

Ottantacinque parcheggi destinati agli “utenti frequenti” a un prezzo calmierato di 55 euro. È quello che prevede il nuovo multipiano di via Nino Bxio costruito poco distante dall’ospedale Del Ponte e aperto da oggi lunedì 26 luglio.

Un parcheggio a cui facevano affidamento molti dei 400 dipendenti ospedalieri che, però, si ritrovano a una proposta limitata: « Come sindacato ci siamo mossi chiedendo all’azienda Sette Laghi di trovare un accordo con il Comune proprio per favorire il personale sanitario – commenta Francesco Tucci, delegato RSU della Fials – Siamo a conoscenza che un incontro tra le parti ci sia stato, ma non sappiamo cosa si sono detti. È chiaro che non abbiamo notizia di risultati importanti. Cercheremo da soli un contatto con la proprietà per ottenere vere agevolazioni per i dipendenti».

La richiesta sindacale era quella di offrire ai dipendenti un accordo come quello in essere all’ospedale di Circolo con una quota mensile di 15 euro, la parte eccedente avrebbe dovuto pagarla l’azienda: « A parte che i posti riservati sarebbero comunque pochi, non sappiamo nemmeno se riusciremo a ottenere qualche facilitazione concreta. Il tema dei parcheggi è delicato e preoccupante. C’è anche l’incognita del nuovo gestore dei posti auto all’interno del C circolo. A settembre verranno dati in gestione a un privato che si è accollato il compito sia di riasfaltare i percorsi interni sia di disegnare gli stalli. Era anche una nostra richiesta per mettere un freno ai parcheggi selvaggi. È chiaro, però, che i posteggi a disposizione saranno meno. Il nuovo gestore ha assicurato che continuerà nella politica di tariffe agevolate per i dipendenti. Speriamo non cambi idea».