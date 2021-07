Inaugurato il multipiano del Ponte a Varese

Il pubblico potrà cominciare ad utilizzarlo a partire da lunedì 26, ma il multipiano Del Ponte è stato finalmente inaugurato.

In una struttura “pronta al 99 per cento” a cui manca, fondamentalmente, solo parte della cartellonistica, autorità di ogni colore politico e importanza istituzionale hanno presenziato al taglio del nastro di una struttura molto attesa, non solo dal quartiere di Giubiano, dove è ospitata, ma anche dai varesini e da tutti gli utenti provinciali dell’Ospedale del Ponte, di fianco al quale è stato realizzato.

Dopo anni di attesa per cominciare i lavori, diversi ritardi e il Covid, finalmente si apre: «Abbiamo tribolato 15 anni, ma finalemente siamo riusciti a fare un’opera che speriamo sia utile a tante persone» ha dichiarato ai presenti, strappando loro un sorriso, il proprietario del parcheggio Piero Montalbetti: che ha anche ringraziato «Chi a un certo punto mi ha dato un aiuto» per completare il progetto, sottintendendo la nuova amministrazione, grazie alla quale è stata impressa quell’accelerata che ha permesso la conclusione dei lavori.

QUATTRO SETTIMANE GRATUITE, POI COSTO ALL’ORA UNIFICATO AI PREZZI DEGLI STALLI DI PIAZZA BIROLDI

Ad annunciare la buona notizia per gli utenti, invece, è stato il sindaco di Varese Davide Galimberti: «A parte il costo orario a regime, che una convenzione tra il proprietario e il comune di Varese terrà allo stesso livello di quello degli stalli blu della zona di piazza Biroldi, la proprietà ha deciso di lasciare gratuito il parcheggio per le prime quattro settimane, per consentire agli utenti di testare la struttura».

Ua buona notizia per coloro che vorranno provarlo, sia per andare all’ospedale del Ponte sia per raggiungere il centro città a costo zero.

PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DEL PONTE: LE INFORMAZIONI GENERALI

Il parcheggio avrà 312 posti in totale, su 4 livelli: i due piani interrati avranno una capienza di 77 posti, il piano terra avrà 65 posti più i bagni e un locale tecnico per la gestione delle automazioni, il primo piano avrà 76 posti. Il piano -2 sarà giallo, il -1 sarà blu, il piano terra sarà verde e il piano terrazza sarà rosso. Ci saranno inoltre degli stalli esterni, piu o meno 17, per parcheggi disabili, auto a gas o altre esigenze.

Le auto, entreranno e usciranno da via Nino Bixio. Due invece le uscite pedonali: in via Nino Bixio e in via del Ponte, che saranno collegate da un marciapiede. Come già previsto dalla convenzione con il Comune di Varese i costi all’ora non saranno più di 1,50 euro, e una parte dei posti saranno destinati ai lavoratori dell’ospedale adiacente.