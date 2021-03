Aprirà dopo Pasqua il parcheggio dell’ospedale del Ponte a Varese

E’ prevista per dopo Pasqua l’inaugurazione del parcheggio dell’ospedale del Ponte di Varese.

Galleria fotografica Alle ultime battute il cantiere del parcheggio del Ponte 4 di 31

Ci sono infatti ancora tre settimane di lavori, imprevisti esclusi, prima dell’apertura del grande e molto atteso multipiano, anche se i cantieri sono ormai davvero alle ultime battute: nella struttura sono già state inserite le barriere di lamiera che coprono i muri sul lato stazione, sono state dipinte le rampe d’entrata in color tortora, si stanno dipingendo le colonne e i muri interni di quattro colori diversi, uno per ogni piano del parcheggio.

E mentre si scopre che il piano -2 sarà giallo, il -1 sarà blu, il piano terra sarà verde e il piano terrazza sarà rosso, si intravedono già anche le aiuole: in particolare quelle tra il multipiano e l’affaccio alla stazione, e a lato dell’entrata pedonale di via del Ponte. Mancano ancora, invece, le coperture a tettoia delle rampe e le “finestre in lamiera” di protezione nella parte del parcheggio che guarda verso l’entrata. Sono in fase di realizzazione invece le casse.

Il parcheggio è in attesa di due importanti collaudi: il primo di tipo elettrico, che consente poi l’allacciamento all’Enel degli impianti, il secondo è quello più generale della struttura.

PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DEL PONTE: LE INFORMAZIONI GENERALI

Il parcheggio avrà 312 posti in totale, su 4 livelli: i due piani interrati avranno una capienza di 77 posti, il piano terra avrà 65 posti più i bagni e un locale tecnico per la gestione delle automazioni, il primo piano avrà 76 posti. Ci saranno inoltre degli stalli esterni, piu o meno 17, per parcheggi disabili, auto a gas o altre esigenze.

Le auto, entreranno e usciranno da via Nino Bixio. Due invece le uscite pedonali: in via Nino Bixio e in via del Ponte, che saranno collegate da un marciapiede. Come già previsto dalla convenzione con il Comune di Varese i costi all’ora non saranno più di 1,50 euro, e una parte dei posti saranno destinati ai lavoratori dell’ospedale adiacente.